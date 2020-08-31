مستشار ياسر عرفات: الإمارات جددت موقفها الراسخ بحق فلسطين فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

كتب آسر أحمد

أشاد السياسى الفلسطيني، محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بكلمة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي التي ألقاها أمام الجالية الفلسطينية.

وكتب رشيد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، "كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أمام الجالية الفلسطينية جددت بوضوح مواقف الإمارات الراسخة من الحق الفلسطيني وخاصة إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الإجماع العربي بذلك الخصوص"، مؤكدا بأن خيارات الإمارات الاستراتيجية لن تكون على حساب فلسطين".



محمد رشيد

وكانت قد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

وقال البيان الثلاثى، إنه تمثل معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

وأضاف البيان الثلاثى، أن توفر معاهدة السلام تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز على الخطوات العملية التي لها نتائج ملموسة حيث تحمل في طياتها الوعد ببناء جسور جديدة تعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل.

وتابع البيان الثلاثى: تأتي هذه المعاهدة في الوقت المناسب.. فعلى مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب، ولذلك فإذا أردنا تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المغييرات.