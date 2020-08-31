اليوم السابع
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مدير آثار أسوان: بعض المشايخ تحلل للمواطنين البحث عن الآثار رغم تجريم القانون

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:37 م
مدير آثار أسوان: بعض المشايخ تحلل للمواطنين البحث عن الآثار رغم تجريم القانون التنقيب عن الآثار أرشيفية
ماجد تمراز

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قال عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان، إن البجث والتنقيب عن الآثار من قبل المواطنين مستمرة، ونعقد بشكل مستمر محاضرات توعية للمواطنين حول خطورة الحفر خلسة للبحث عن الآثار والبحث عن الثراء السريع والاستعانة بدجالين، مشيرا إلى أنه تمت أعمال حفر خلسة في إحدى المناطق في أسوان، من قبل 4 أشخاص، ووصل بلاغ لشرطة السياحة والأمن العام أن هناك أعمال حفر بتلك المنطقة، والحفرة كبيرة وانهارت على كل من كان يبحث عن الآثار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc: "الناس بقى عندها هوس بالغناء السريع والبحث عن الآثار، وللأسف في مشايخ كتير بتحلل البحث عن الآثار، على الرغم من أن القانون بيجرمها، وطالما القانون بيعتبرها جريمة إذا هي حرام شرعا بكل تأكيد".

وتابع: "في 3 من اللي كانوا بيبحثوا وبيحفروا ماتوا على الفور، وفي واحد بس هو اللي أصيب، وتم رصد أن البيت كان دورين والناس دي كانت في الطابق العلوي، وكان في صعوبة في المعانية، والنيابة شكلت لجنة وأصدرت قرارا بهدم المنزل حتى يتم إخراج الجثث الموجودة في الحفرة اللي عمقها 11 مترا".

 


اسوان

الاثار

التنقيب عن الاثار

منطقة اثار النوبة

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