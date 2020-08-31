محافظ كفر الشيخ يؤكد تطبيق عقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه شدد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه سيتابع تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، وضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ شاركوا في مجلس المحافظين، الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس، واستعرض المخافظ خلال الاجتماع جهود المحافظة في اعمال الموجه الـ16 لإزالة التعديات، واقبال المواطنين على التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن بإجراء جولات تفقدية بالمواقف العامة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بصفة يومية وعلى مدار الساعة توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية، ويتلقى تقريراً يوميا عن أعداد المصالحات، مشيراً إلى أن آخر مدة للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراضي زراعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع

جانب من الاجتماع

محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع