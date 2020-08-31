محافظ كفر الشيخ عن سقوط طفل فى بالوعة: "اللى اتسبب فى حاجة زى دى هيتعاقب"

ماجد تمراز

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن طفل يسير بجوار والدته فى منطقة بها إصلاحات بالصرف الصحى، سقط فى إحدى البالوعات، مشيرا إلى أنه لم يكن يوجد بالمنطقة أى احتياطات أمان أو تنويه أنه سيتم إقامة أعمال صيانة أو إصلاحات، وجارى التحقيق فى ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن أحد الشباب بالمنطقة أنقذ الطفل، وتم الاطمئنان على الطفل وهو أصيب بجوار أذنه فقط، وحالته الصحية جيدة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أنه خطأ نشأ عن إهمال، وتم إجراء تحقيق مع الشركة المنفذة، والشركة المشرفة عليها، وبعد أن جرى نقل الطفل إلى أحد المستشفيات تم رصد تقصير في الخدمة وفتح تحقيق في ذلك الأمر، والتواصل مع والده ووالدته والاطمئنان عليه بشكل مستمر.



وأوضح، أنه جاري التحقيق في الأمر وأي مذنب أو مقصر تسبب في هذا الأمر سيتم معاقبته، وقال: "الطفل اللي عنده 4 سنوات هناخدله حقه بكل تأكيد واللي غلط هيتعاقب".