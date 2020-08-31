محافظ قنا يحيل 4 موظفين للتحقيق لارتكابهم مخالفات فى ملف إزالة التعديات

قنا- فريق المحافظات

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا إيقاف أربعة موظفين بالوحدة المحلية لقرية القلعة بمدينة قفط عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق وذلك لارتكابهم مخالفات بملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، وشمل القرار إيقاف كل من رئيس القرية وثلاثة مسئولين من موظفي التنظيم بالوحدة، وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة .

وأكد الداودي، أن المحافظة لن تتهاون في أي مخالفات مرتكبة بملفات التقنين أو التصالح في مخالفات البناء وازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا الى أنه حريص علي متابعة هذه الملفات الهامة بشكل يومي للتعرف علي معدل الانجاز بتلك الملفات وتذليل كافة المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .