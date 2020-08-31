اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يحيل 4 موظفين للتحقيق لارتكابهم مخالفات فى ملف إزالة التعديات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:11 م
محافظ قنا يحيل 4 موظفين للتحقيق لارتكابهم مخالفات فى ملف إزالة التعديات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا إيقاف أربعة موظفين بالوحدة المحلية لقرية القلعة بمدينة قفط عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق وذلك لارتكابهم مخالفات بملف إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، وشمل القرار إيقاف كل من رئيس القرية وثلاثة مسئولين من موظفي التنظيم بالوحدة، وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة .

وأكد الداودي، أن المحافظة لن تتهاون في أي مخالفات مرتكبة  بملفات التقنين أو التصالح في مخالفات البناء وازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا الى أنه حريص علي متابعة هذه الملفات الهامة بشكل يومي للتعرف علي معدل الانجاز بتلك الملفات وتذليل كافة المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

 

 

 


محافظ قنا

الوحدة المحلية لقرية القلعة

ازاله التعديات

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة