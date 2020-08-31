محافظ قنا يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزى قوص وقفط.. صور

قنا ـ فريق المحافظات

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزى قوص وقفط ضمن المشروعات الجارى تنفيذها والممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، رافقه خلالها المهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

استهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مياه حجازه بحرى بمركز قوص التى سوف تعمل بالنظام " فائق الترشيح " وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 38 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 120 لتر / ث ، مؤكدا على سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.

وفى مدينة قـفط شهد الداودى التشغيل التجريبى لمحطة الرفع الرئيسية رقم 1 بمشروع الصرف الصحى للمدينة، كما تفقد محطة المعالجة والتى تضم " 12 حوض إنضاج وترددى ولاهوائى " بطاقة استيعابية 15 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم مستقبلا كمرحلة ثانية مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية فى أقرب وقت ممكن.

واشار محافظ قنا إلى أن مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط يتكون من ( محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسدة - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات انحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاة) بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تصل إلى 167 مليون جنيه ويخدم حوالى 120 الف نسمة.

وفى ختام جولته، وجه الداودى المسئولين بتنفيذ ومتابعة المشروع بضرورة تطبيق شروط الأمان والسلامة للعاملين فى الأعمال الإنشائية والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع بعد تشغيله، مؤكدا على أن مشروعات الصرف الصحى تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

وعلى جانب آخر، صرح محافظ قنا أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألفا و720 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحى مدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.

وأوضح محافظ قنا، أن الإدارة قامت بمعالجة 183 نخلة تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 53 أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمنطقة المعنا بمدينة قنا أفاد الداودى أن الإدارة قامت بفحص جميع نخيل الغابة والبالغ عددها 1184 نخلة، وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أى حالات إصابة بها .

وأضاف الداودى، أن الإدارة قامت بفحص 2700 نخلة من إجمالى 125 ألفا و346 نخلة بجميع نواحى مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 65 نخلة تم معالجة 52 منها واقتلاع الـ 13 الأخرى، وفيما يخص الدور التوعوى للإدارة أوضح الداودى، أن الإدارة تقوم بعقد وتنظيم ندوات تثقيفية للفلاحين وصغار المزارعين عن أعراض الإصابة بسوسة النخيل ورصد درجة خطورتها وطرق مواجهة الآفة وطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب وتوعيتهم بالأساليب الفنية المتبعة كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار .

وقال إن محافظة قنا أحرزت المركز الأول على مستوى الصعيد والمركز الثامن على مستوى الجمهورية فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة .

أوضح الداودى، أن المحافظة نجحت فى تحصين 59 ألفا و597 رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بنسبة 51% من الأعداد المستهدفة خلال الحملة مشيدا بالمجهودات المبذولة من قِبل مديرية الطب البيطرى لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الصعيد فى نسب التحصين، موجها المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية .

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى بقنا على استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف، موضحا أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر .