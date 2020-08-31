محافظ سوهاج يوجه بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

سوهاج محمود مقبول

وجه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى ، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بالمحافظة بالاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، ومتابعة تطبيق تلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لمنع تزايد أعداد المصابين، كما أكد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل، واستمرارها فى تقديم الخدمة الطبية للمصابين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، وانتظام العمل بتلك المستشفيات.

جاء ذلك على هامش مشاركة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم، بحضور اللواء حسن محمود ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، فى اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وذلك عبر تقنية " الفيديو كونفرنس".

كما شدد المحافظ، على ضرورة استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، والعمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وخلال العطلات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءا، بالإضافة لتلقى الطلبات بالوحدات القروية لمنع التكدس والتيسير على المواطنين، مشيرا الى الاستمرار فى تلقى الطلبات حتى انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء، مشددا على البدء فى تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها عقب انتهاء المهلة المحددة، مشيرا الى انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي، ومواجهة ذلك بكل حزم.

ووجه الفقى، بتكثيف المتابعة فى ملف ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والاراضى املاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع التعديات بمختلف انواعها ، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة وسرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، على ان يتم اعداد تقرير يومى بموقف ازالة التعديات على الاراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية وموقف تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، وإحالتها للنيابة العسكرية، موجها بضرورة التنسيق بين الجهاز التنفيذى والأمنى لحسم تلك الملفات الهامة، مؤكدا أن الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى مسؤولية الجميع.