اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:00 م
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محافظ بنى سويف يوجه تحية تقدير لأرواح شهداء الواجب: ضحوا بأغلى ما يملكون

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:34 م
محافظ بنى سويف يوجه تحية تقدير لأرواح شهداء الواجب: ضحوا بأغلى ما يملكون محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة
بنى سويف فريق المحافظات

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب الوطنى من القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، لتعيش البلاد فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريقها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن الشعب المصرى بأكمله يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة والشرطة المصرية الباسلة فى حفظ أمن وأمان الوطن وحماية أراضيه، مؤكدًا على أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه فى معركة دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

 

جاء ذلك على هامش حضوره اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الجامعة الشهرى رقم (187) فى حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، حيث بدأ المجلس بدقيقة على أرواح شهداء الوطن الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة.


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