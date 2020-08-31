اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يكرم متبرعة بقيمة 2 مليون جنيه لصالح مدرسة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:04 م
محافظ الوادى الجديد يكرم متبرعة بقيمة 2 مليون جنيه لصالح مدرسة جانب من التكريم
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير ورفع كفاءة مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمبلغ 2 مليون جنيه ، بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمود نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره وشكره لهذه المبادرة الكريمة والتعاون الصادق لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداََ أن أعمال التطوير تتضمن تحويل المدرسة إلى أول مدرسة تكنولوجية زراعية على مستوى الجمهورية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية فى إطار منظومة تطوير التعليم الفنى وربطه بإحتياجات سوق العمل.

 

FB_IMG_1598865637979
محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية

 

FB_IMG_1598865640247
محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية
 
FB_IMG_1598865642359
محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية

FB_IMG_1598865646193

محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

المدرسه الزراعيه ببلاط

اخبار مصريه اخبار مصر اخبار المحافظات اخبار اليوم اخبار عاجله الوادى الجديد تعليم الوادى الجديد المدرسه الزراعيه ببلاط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يناقش طلبات التصالح مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:43 م

محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 04:08 م

أول صلاة جمعة فى المحافظات بلا مخالفات.. محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد انتهاء الصلاة.. وكيل الأوقاف يؤكد أن الإسلام دين الأمل والحياة.. ومحافظ الوادى الجديد يتابع الإجراءات الاحترازية بالمساجد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:11 م

إشهار 7 مراكز شباب وأندية للهجن بمحافظة الوادى الجديد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:26 ص

محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة .. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة