محافظ الوادى الجديد يكرم متبرعة بقيمة 2 مليون جنيه لصالح مدرسة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير ورفع كفاءة مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمبلغ 2 مليون جنيه ، بتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمود نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره وشكره لهذه المبادرة الكريمة والتعاون الصادق لدعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداََ أن أعمال التطوير تتضمن تحويل المدرسة إلى أول مدرسة تكنولوجية زراعية على مستوى الجمهورية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية فى إطار منظومة تطوير التعليم الفنى وربطه بإحتياجات سوق العمل.

محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية

محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية

محافظ الوادى الجديد يكرم الدكتورة نبيلة شاهين المتبرعة لتطوير مدرسة بلاط الثانوية