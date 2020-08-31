محافظ الغربية يوجه بتطوير طريق الملاحة بطنطا ورفع الإشغالات

الغربية مصطفى عادل

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بعمل الدارسة اللازمة، لتطوير طريق الملاحة بطنطا والاستفادة منه وإقامة مشروعات خدمية تعمل على رفع مستوى الخدمات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الليلية لمدن طنطا وسمنود والمحلة، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ونجوى العشيرى السكرتير المساعد، وذلك للاطمئنان على حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات .

وقام المحافظ بزيارة مسار العائلة المقدسة بسمنود، ووجه رئيس مركز ومدينة سمنود بسرعة رفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المسار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستكمل محافظ الغربية جولته بمتابعة أعمال النظافة بمدينة المحلة الكبرى.

وخلال الجولة قام المحافظ بسحب رخص 6 سيارات لوقوفها صف ثانى، وتسليمها إلى إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا تهاون مع المخالفين، مؤكدا على مداومة العمل من خلال النزول إلى الشارع والمتابعة المستمرة بجميع القطاعات والاهتمام بنظافة الشوارع والعمل على عدم وجود أى إشغالات.