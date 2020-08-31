اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:22 م
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محافظ الغربية يفتتح 4 محطات صرف فى كفر الزيات بتكلفة 129.5 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:15 م
محافظ الغربية يفتتح 4 محطات صرف فى كفر الزيات بتكلفة 129.5 مليون جنيه.. صور محافظ الغربية يفتتح 4محطات صرف صحي
الغربية - مصطفى عادل

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، محطات للصرف الصحي بقري دلبشان وكفر شماخ وكفرالقصار وكفر حشاد مركز كفر الزيات بتكلفه إجمالية 129 مليونا و500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، أن محطة دلبشان أقيمت على مساحة 650 م2 بتكلفة قدرها 40 مليون جنيه وتخدم 12.5 ألف نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار 26 كم وعدد التصرف بالمحطة 89 ل/ ث.

في حين بلغ تكلفة محطة صرف صحي قرية كفر شماخ 41 مليون جنيه، والتي أقيمت على مساحة 480م2 وتخدم 9 آلاف نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار 14.5 كم تقريبا عدد التصرف للمحطة 160 ل/ث

وأشار محافظ الغربية، إلى أن تكلفة محطة كفر القصار 16 مليونا و500 ألف جنيه وأقيمت على مساحة 250 م2 وتخدم 800 نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار 7.5 كم وعدد التصرف بالمحطة 31 ل/ث . وبلغت تكلفة محطة قرية كفر حشاد 42 مليون جنيه وأقيمت على مساحة 600م2 وتخدم 11 ألف نسمة بطول خط طرد وشبكات انحدار حوالي 17 كم .

وأكد محافظ الغربية، أن الدولة تولى اهتماما كبير لرفع مستوى البنية التحتية لجميع قرى الجمهورية ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وحضر الافتتاح المهندس عبد السلام بركات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .

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