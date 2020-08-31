محافظ الغربية يؤكد تنفيذ 3865 قرار ازالة تعديات على الأراضى الزراعية

الغربية مصطفى عادل

شارك الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية فى اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديرى الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

واستعرض الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة وتطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة بالتنسيق بين الجهات المعنية ، كما استعرض أيضا انتظام العمل بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات والأطقم الطبية.

كما استعرض المحافظ ،موقف المحافظة فى ملف الإزالات والتصالح حيث قامت المحافظة بإزالة 3865 مخالفة وتعدى على الأراضى لزراعية وأملاك الدولة كما تلقت المحافظة 32544 طلب للتصالح فى مخالفات البناء .

وأكد محافظ الغربية، أنه سيتم إنشاء وحدة لرصد مخالفات البناء فى المحافظة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ،وذلك بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفورى وبحسم مع أى مخالفة بناء، أو تعدٍّ على الأراضى الزراعية يتم رصدها، مشددا فى السياق نفسه على إحالة أى مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.