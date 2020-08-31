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محافظ الشرقية يُهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:43 ص
محافظ الشرقية يُهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة ، مشيراً إلى أن الشرقية حصدت أربعة مراكز على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث السنوات ، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج ، مؤكداً أنهم مصدر فخر للمحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والتفوق العلمى فى حياتهم الجامعية والعملية .

أشاد محافظ الشرقية ، بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديرى الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين فى إمتحانات شهادات الدبلومات الفنية والتى تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التى مرت بهذا العام الدراسى ، مؤكداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول على المراكز المتقدمة فى مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه هنأ رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية نظام السنوات الثلاث من أبناء المحافظة والأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج وهم :

الطالبة أمنية خالد محمد توفيق برعى ، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية والطالب ميلاد عاطف غطاس معوض ، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر حصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والطالبة آمال خالد سليمان مبارك ، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والطالبة هبه سامى عبد المعز إسماعيل إبراهيم ، تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة حسن طه الصناعية المشتركة بإدارة أولاد صقر حصلت على المركز الثالث مكررعلى مستوى الجمهورية والطالبة نرمين عبد الهادى إبراهيم القالع ، تخصص عجائن و مخبوزات بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج.

 

 


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