محافظ الشرقية يعلن تزايد إقبال المواطنين على التقدم بطلبات تصالح فى المخالفات

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن ملف التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة فى منتهى الأهمية، لافتا إلى ان هذا الملف شهد تقدم كبير، مشيرا إلى تقد 48 ألف مواطن بطلبات تصالح فى الشرقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح: إن المواطن علم ان التصالح في صالحه وأخدت الأمور بجدية وأن القانون يؤمنه ويكفل له توصيل المرافق ويتيح له تعلية البناء في الفترات القادمة.

وتابع: يستطيع المواطن الحصول على الخدمات وتعلية المبنى في إطار القانون بدلا من اللجوء للطرق غير الشرعية وتعرضه للابتزاز وهذه المباني سكنية تعيش بها اسر وتورث.