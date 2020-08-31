محافظ الشرقية: لن أسمح بأى تقصير في ملف التصالح في مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن حركة تغييرات رؤساء المراكز والمدن والأحياء الأخيرة ،جاءت لتنظيم دولاب العمل وتبادل الخبرات بين التنفيذيين ولدفع وتيرة العمل بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء ،وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين الهامين ، ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس تنفيذي المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية و رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز و المدن والأحياء ،بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ،وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة ( جدية التصالح ) ،وفقا للمساحة المحددة و ذلك بعد مد فترة التصالح ، ودفع رسوم الجدية حتى 15 سبتمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم و إدراجهم في خطط حملات الإزالة القادمة مؤكداً انه لن يسمح بالتعدي على ممتلكات ومقدرات الوطن.

وكان محافظ الشرقية قد قام بالترحيب سعد الفرماوي السكرتير العام الجديد للمحافظة مقدماً له التهنئة بمنصبه الجديد وإنضمامه لمنظومة العمل بالمحافظة متمنيا له التوفيق و السداد وتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة .

وقال المحافظ نعمل جميعاً لصالح المواطن و لدينا إفتتاحات لمشروعات في كافة القطاعات خلال الأيام القادمة تزامنا مع الإحتفال بعيد الشرقية القومي و الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وكان قد بدأ مجلس تنفيذي محافظة الشرقية جلسته اليوم برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب و الوطن و اللذين إستشهدوا مؤخرا خلال مواجهاتهم للعناصر التكفيرية بأرض سيناء.

أعرب المحافظ عن خالص تعازية و مواساته لأسر الشهداء من أبناء المحافظة ، مؤكداً أن الشرقية ستظل تقدم كل يوم شهيداً من أبنائها للدفاع عن أمن و إستقرار الوطن الغالي مصر

و أضاف المحافظ أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخاً مشرفا للوطن في التضحية من أجله ، مؤكدا قدرة الشعب المصري و قواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب و القصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة