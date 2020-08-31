اليوم السابع
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وتفعيل دور العمد والمشايخ للحفاظ على الرقعة الزراعية

محافظ الشرقية : قطع المرافق عن العقارات التى لم تلتزم باللون الموحد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:23 م
محافظ الشرقية : قطع المرافق عن العقارات التى لم تلتزم باللون الموحد جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يقبل أى تهاون أو تقصير فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة مشدداً على ضرورة إدراج المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم فى حملات الإزالة المكبرة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع قوات الأمن.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس تنفيذى المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الإجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بالتعدى بالبناء أو التبوير على الأرض الزراعية والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقرى للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعدى عليها والتى تهدد الأمن القومى والغذائى للمصريين .

استعرض المحافظ موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والنوافذ مشدداعلى ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال ووضع جدول زمنى محدد للإنتهاء منها موجهاً بقطع المرافق التى لم يلتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها أو دهان الحوائط الخارجية وذلك تفعيلاً لتوجيهات رئاسة الوزراء فى هذا الشأن.

 

 


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