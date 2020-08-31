محافظ الشرقية إحالة المقصرين فى تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رسالة شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بخصوص تحصيل المتأخرات المستحقة على الإشغالات والإعلانات والشون لتعظيم الإيرادات، قائلًا : إنه فى حالة الإهمال أو التقصير فى العمل سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة, مؤكدًا أنه لن يسمح بإهدار المال العام، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الشون للتأكد من مساحتها على الطبيعة، وكذلك حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة لتحصيل الرسوم المقررة طبقًا للقانون لتعظيم إيرادات كل مركز ومدينة وحى.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة عقود النظافة المبرمة مع المستشفيات والمدارس بنطاق كل مركز والتأكد من تحصيل المستحقات طبقًا للعقد المبرم وعدم التراخى والإهمال حفاظًا على المال العام ولضمان استمرار تقديم الخدمة، موجهًا مدير المديرية المالية بمتابعة أداء العاملين بالوحدات الحسابية لدفع وتيرة العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.