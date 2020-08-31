محافظ الدقهلية يكرم عددا من أسر الشهداء ويمنحهم شهادات تقدير وهدايا

فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية تستوجب دائما الجاهزية والاستعداد التام من قبل كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى يمكن مواجهتها والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها، حرصا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لتنفيذ محاكاة التدريب العملى المشترك "صقر 60" الذى يتم تنفيذه بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 30 أغسطس الجارى، وحتى 1 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، منال الغندور السكرتير المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذى بالدقهلية.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الدقهلية وانتصارها على الحملات الصليبية عام 1250 وكانت تلك الذكرى عيدا قوميا لها فى فبراير كل عام، وتضمن الفيلم أنه قد دارت على أرضها أهم المعارك الجوية عام 1973، كما تم استعراض فيلم تسجيلى عن قيادة قوات الدفاع الشعبى ودورها الكبير فى دعم التواصل الفكرى والثقافى وبث روح الانتماء بين أبناء الوطن فضلا عن دورها فى المساندة والدعم فى الأزمات والطوارئ، كما تم استعراض فيلم تسجيلى عن نماذج من الشهداء أبناء الدقهلية.

وكرم محافظ الدقهلية، عددا من أسر الشهداء أبناء الدقهلية بمنحهم شهادات التقدير والهدايا العينية، وفى الجلسة الرئيسية للمحاكاة فى مواجهة الأزمة تم استعراض القدرات والاستعدادات المتنوعة للأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات وقطاعات المرافق وكذا الإجراءات التى يتم اتخاذها فور وقوع الأزمة والتعامل معها من كافة الجوانب، للتخفيف من حدتها حرصا على أرواح المواطنين وسلاماتهم وحفاظا على الممتلكات.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير والعرفان للقوات المسلحة، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المشاركة فى المحاكاة، قائلا، "اتطلع أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع أية طوارئ وتحقيق المستهدف للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت".

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات وتعظيم الانتماء والمشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع حرصا على الأرواح والممتلكات فى ربوع المحافظات.