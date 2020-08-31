محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

الدقهلية - فريق المحافظات

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية، مرحلة التعليم الأساسى وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 100% .

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدمو للامتحان 220 طالب وطالبة، وأضاف بأن النتيجة الإجمالية للدورين الأول والثانى للشهادة الإعدادية هذا العام بلفت 99.4% ، مشيرا إلى أن من تقدموا للامتحان بلغ عددهم 102354طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .