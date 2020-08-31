محافظ الدقهلية يؤكد 30 سبتمبر آخر مهلة للتصالح فى مخالفات البناء

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن آخر مهلة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى 30 سبتمبر المقبل، وفقا لقرار رئيس الوزراء، مضيفا أنه لا نية مطلقا لمد الفترة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بداية من أول اكتوبر سيتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصا على حق الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

وكان محافظ الدقهلية سبق وأن عقد عدة اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للعمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه أعطى تيسيرا للمواطنين فى محافظة الدقهلية تمثل فى تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20% تشجيعا للمواطنين على التقدم بطلبات التصالح ، مشددا على أنه بعد انقضاء المدة فى 30 سبتمبر سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، ودخول جميع المخلفات فى موجه الإزالات القادمة.