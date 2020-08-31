محافظ الجيزة يوجه بمراجعة ملكية الأراضى الواقعة على جانبى دائرى بولاق

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بحي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حاله النظافة ومجهودات رفع المخلفات وإزاله الاشغالات.

وخلال الجولة كلف المحافظ بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضي الواقعة علي جانبي حرم الطريق الدائري من ناحية طريق المعتمدية وذلك بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وذلك بعد تلاحظ قيام أحد المواطنين باستغلال بعضها كساحات انتظار بالإضافة إلى وضع تشوينات للرمال، مشددا علي سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها وعدم السماح باستغلالها بالمخالفة كما وجه المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدي الموجودة علي خط التنظيم بجوار حرم الطريق الدائري وتمهيد الطريق بالإضافة إلي رفع كافة السيارات الموجودة بنفق موسي الكائن أسفل الطريق الدائري إلى جانب تطوير قطعة أرض فضاء خلف سنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا واستغلالها للنفع العام .

الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.

كما تابع محافظ الجيزة إزالة 4 أكشاك تدار بدون ترخيص ومتعدية علي حرم الطريق بشارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور .

وفى نفس الاطار واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية حيث قامت المحافظة بإزاله تعديات علي أرض ولاية الرى مساحتها 200م على ترعة الرحمانية بقرية الكداية مركز ومدينة أطفيح .

كما تم إزالة حالتى بناء مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص بعرب الحرف قرية شبرامنت على مساحة 100و150 متر تقريبا بأبو النمرس، وإزالة 3 حالات بناء مخالف بمناطق خلف المجمع الدينى وبميت رهينة الطريق السياحى وبميت رهينة طريق المريوطية البر الشرقى بالبدرشين.