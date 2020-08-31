محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية بنسبة نجاح 100%

فريق المحافظات

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي لشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% من جانبه اكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثانى بلغ عددهم 164 طالب وطالبة حضر منهم 68 طالب وطالبة ونجح بنسبة نجاح 100٪ كما أعتمد محافظ البحيرة ، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى، حيث تقدم للامتحان 137 طالب وطالبة حضر منهم 100 .

وكان قد أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة فى القطاع الصحى بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين ،مشيراً إلى أنه قد تم خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى الآن إحلال وتجديد وتطوير 21 مشروع بالقطاع الصحى بإجمالى مبلغ 620 مليون و700 ألف جنيه.

كما أشاد المحافظ بالمشاركات الخدمية ومساهمتها مع مؤسسات المجتمع المدنى وفاعلى الخير حيث بلغت المساهمات المجتمعية بالقطاع الصحى 160 مليون منهم مبلغ 49 مليون جنية خاصة بمواجهة جائحة كورونا .