اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية بنسبة نجاح 100%

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:24 ص
محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للاعدادية بنسبة نجاح 100% محافظ البحيرة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة نتيجة إمتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسي لشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100من جانبه اكد  الدكتور محمد سعد  وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثانى بلغ عددهم 164 طالب وطالبة حضر منهم 68 طالب وطالبة ونجح بنسبة  نجاح 100٪ كما أعتمد  محافظ البحيرة ، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى، حيث تقدم للامتحان 137 طالب وطالبة حضر منهم 100 .

وكان قد أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة فى القطاع الصحى بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين ،مشيراً إلى أنه قد تم خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى الآن إحلال وتجديد وتطوير 21 مشروع بالقطاع الصحى بإجمالى مبلغ 620 مليون و700 ألف جنيه.

كما أشاد المحافظ بالمشاركات الخدمية ومساهمتها مع مؤسسات المجتمع المدنى وفاعلى الخير حيث بلغت المساهمات المجتمعية بالقطاع الصحى 160 مليون منهم مبلغ 49 مليون جنية خاصة بمواجهة جائحة كورونا .

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

نتيجة الاعدادية

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة