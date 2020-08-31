محافظ البحيرة تسحب قطعة أرض بوادى النطرون بمساحة 2531 فدانا

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة ، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضى أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة كامل غطاس ، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون بسحب قطعتين أرض من غير الجادين بمنطقة البحر الفارغ باجمالى مساحة 2531 فدانا والحجز الإدارى على المعدات الموجوده بها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات (أرض مستردة أملاك دولة).

وأكد المحافظ ، استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.