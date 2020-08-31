محافظ الإسكندرية: استغرقنا شهرا ونصف لإزالة جميع المخالفات من على الكورنيش

كتب محمد شرقاوى

قال محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بدأ فى الإصلاح لكورنيش إسكندرية من بداية المنتزة وحتى منطقة الأنفوشي والتى تقدر بـ16 كيلو متر كي أستطيع معرفة موانع حجب البحر وإزالة كل المعوقات والمخالفات التى تحجب الرؤية عن المصريين للاستمتاع بجمال بحر إسكندرية، واستغرقنا شهرا ونصف لإزالة جميع المخالفات.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هانى عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن إزالة هذه المخالفات واجب عليه وبداية لممارسة المصريين لحقوقهم والاستمتاع بكورنيش بحر إسكندرية، والاستمتاع برؤية البحر.

وقال إن البحر الآن مرئي بشكل طبيعي بنسبة 85% لكل أهالى إسكندرية والمصريين، متابعا أن هناك بعض المخالفات البسيطة التى سيتم إزالتها فى القريب العاجل ولكنى ملتزم بالقوانين والتعاقدات لبعض الكافيهات وبعض الأندية ولا يمكن مخالفة القانون بأى شكل من الأشكال.

وشدد على احترام العقود الحالية لجميع المبانى المخالفة على كورنيش بحر إسكندرية والتى تم إنشاءها في السابق ولن أجدد لها بعد الانتهاء وأرفض إقامة أو وجود أي منشآت تحجب رؤية البحر والكورنيش للناس جميعًا.