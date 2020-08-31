محافظ أسيوط يأمر بإنشاء مطب صناعي بين قريتين بمركز أبنوب بسبب الحوادث

استجاب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لشكاوى عدد من المواطنين الوارده عبر مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بشأن زيادة عدد الحوادث على الطريق الواصل بين قريتي بني ابراهيم والدير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

حيث قرر محافظ أسيوط إنشاء مطب صناعي بالتنسيق مع مديرية الطرق والكباري عند دوران شديد عند عزبة أولاد الشيخ على الطريق الواصل بين قرية بني ابراهيم وقرية الدير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب محافظة أسيوط وذلك لتكرار وقوع حوادث في تلك المنطقة بسبب شدة انحناء الطريق وزيادة سرعة السيارات عليه خاصة مع انتهاء أعمال تجديد رصفه منذ أسبوع تقريباً فضلاً عن عدم وجود أي مطبات أو اشارات مرورية تحذيرية وذلك في استجابة سريعة لشكوى الواردة للمحافظة تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لحل مشاكل المواطنين وفتح قنوات تواصل معهم بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد محافظ أسيوط على حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على التواصل مع المواطنين وحل شكاوهم الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة فى التواصل مع الجمهور والرد عليها ودراسة المقترحات المقدمة للجهات المعنية في أسرع وقت ممكن وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لبحث ودراسة مثل هذه الشكاوى والتعامل السريع معها ووضع حلول لها مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرة على الوجه الأكمل وتحقيق الهدف المنشود منها لضمان وضع حلول لشكاوى وطلبات المواطنين بطريقة سهلة وسريعة.

وأضاف المحافظ إنه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكافة الطرق التى تناسبهم وعلى رأسها تخصيص رقم "الواتس آب" وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo)والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.