اليوم السابع
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محافظ أسوان: 3173 طلب تصالح فى مخالفات البناء بقيمة 15 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:36 م
محافظ أسوان: 3173 طلب تصالح فى مخالفات البناء بقيمة 15 مليون جنيه.. صور المواطنون يقدمون طلبات التصالح
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3173 طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 15 مليون و209 آلاف جنيه.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمدن فى استقبال طلبات المواطنين لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، وخاصة فى ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة الأرض وذلك حتى 15 سبتمبر القادم.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك جارى استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم فى المراكز التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المراكز التكنولوجية، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

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المكاتب التكنولوجية باسوان

 

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المواطنين يقدمون طلبات التصالح

 

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فحص طلبات التصالح

 

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انتظار المواطنين لدورهم

 

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أحد المواطنين يقدم طلب التصالح

 

 


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