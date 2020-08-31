اليوم السابع
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محافظة شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:49 م
محافظة شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت محافظة شمال سيناء مجددا "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وعدم تسجيل حالات وفيات، وعزل منزلى لـ24 حالة.

وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم، عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "3" حالات وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 109 حالات، وإجمالى حالات الوفاة 23 وإجمالى حالات الشفاء 351 حالة .

من جانبها، نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير وتعقيم استهدفت حى الصفا بمدينة العريش، وأعلنت الوحدة فى بيان لها، أن الحملة تمت بتغطية منطقة المعهد الازهري، وشارع محمد فريد ومنطقة المدرسة الإعدادية شارع ابى العباس بحى الصفا، لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

ترأس الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق كمال السيد والسيد عبد الغفور ومحمد اسماعيل، وأحمد على.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش، استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض، بالتزامن مع اعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشأت الحيوية بشكل يومى.

وقال "مهندس صبحى الفرماوي"، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، إن الحملة تضمن تغطية جزء من حى كرم ابونجيلة من منطقة سد الوادى حتى شارع منير فى مدينة العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.


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