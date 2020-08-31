محافظة الجيزة توفر وسائل لنقل متعلقات سكان بلوكات أرض مطار إمبابة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال إخلاء بلوكات أرض المطار الداهمة الخطورة بحى شمال الجيزة، حيث تم نقل وتسكين 24 أسرة من سكان البلوكات بمساكن عثمان بالسادس من أكتوبر، وتم توفير سيارات لنقل الآثاثات والأجهزة والأمتعة وكافه الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وبدأت محافظة الجيزة فى إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحى شمال الجيزة، وذلك بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياة المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وكذا قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أى مقابل مراعاة للبعد الاجتماعى لقاطنى تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، وذلك فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها وكذا التشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاثات والأجهزة والأمتعة، وكافة الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين، حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين فى نقل ابناءهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد لهم.

كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة فى إطار الحماية الاجتماعية التى توفرها المحافظة للمواطنين.