مجلس الدولة ينهى نزاعا بين "البترول" ومحافظة بنى سويف على 10 ملايين جنيه

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي رفض مطالبة محافظة بني سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 10 ملايين و426 ألفا و500 جنيه، نظير انتفاع شركة قارون للبترول بمساحة 82 فدانا و12 قيراطا بناحية طما فيوم مركز إهناسيا.

وقالت الجمعية في فتواها، اإن قيام الحكومة بمنح ترخيص في حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائما.

وأضافت، اأن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلايترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.

وأوضحت الجمعية، أن المساحة المشار اليها ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسر عنها بمقتضی سند قانونی، ومن ثم فإنه لا يسوغ لمحافظة بني سويف أن تطلب مقابلا للانتفاع بها، الأمر الذي تغدو معه مطالبتها للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مقابل انتفاع عنها لا سند له قانوئا، كون هذه الارض لازالت مرصودة لخدمة مرفق البترول.