متحدث الوزراء: مخالفات البناء تهدد الأمن القومى والتعامل معها بالقانون ليس مبالغة

كتب أيمن رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت تجاوزت حتى الآن 600 ألف طلب، مشيراً إلى أن الرقم متغير كون الباب مازال مفتوحاً وسيستمر كذلك حتى 30 سبتمبر، وتابع: "بعض الأرقام تقول إن هناك 3 ملايين مخالفة فى البناء، والـ600 ألف أقل من 50% من إجمالى المخالفات ولكن الباب مفتوحا حتى نهاية الشهر من أجل تلقى طلبات التصالح".



وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء به لجنة "التظلمات" يستطيع أى شخص أن يلجأ لها إن كان متظلما من قيمة التصالح كونها تضمن العدالة وعدم وجود مغالاة فى تطبيق القانون.



وشدد "سعد"، على أنه بعد 30 سبتمبر، سيتم قطع الخدمات عن الوحدات المخالفة أو إزالتها حال عدم التصالح، وتابع: "هذا الملف لا يحتمل المد كونه قضية تهدد الأمن القومى وتنفيذ القانون بها لا يمثل أى مبالغة".