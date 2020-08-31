لقاح الأنفلونزا.. تعرف على أهميته فى الشتاء والفئات المستهدفة

ماجد تمراز

قال الدكتور مصطفى المحمدي، خبير الأمصال، إن لقاح الأنفلونزا هذا العام سيكون له أهمية خاصة، لمواجهة الفيروس التي تصيب الجهاز التنفسي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة أن فصل الشتاء متعارف أنه ينتشر فيه هذه النوعية من الفيروسات، وبما أن هذا اللقاح أثبت فاعليته طوال السنوات الماضية فلابد من الاهتمام بالحصول عليه، خاصة وأن الحكومة استقدمت كميات كبيرة من هذا اللقاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن أكثر الحالات التي تستوجب الحصول على لقاح الأنفلونزا، هم الحوامل وكبار السن والأطفال ومن يعانون من أمراض مزمنة، ولابد أن يضاف إليهم العالمين في المنظومة الصحية والأطقم الطبية، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بأي أمراض فيروسية.



وأوضح أنه بالنسبة للقاح فيروس كورونا، فإن العمل يعمل على قدم وساق للوصول لذلك اللقاح، وهناك 10 مراكز بحثية وشركات كبرى تسعى للوصول لهذا المنتج البيولوجي المهم، وهناك لقاحات وصلت إلى المرحلة السريرية الثالثة، ويتعشم الكثيرين للوصول إلى ذلك اللقاح مع هلول عام 2021.