اليوم السابع
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لحظة صعود الوفد الأمريكى الإسرائيلى للطائرة المتجهة إلى الإمارات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:05 ص
لحظة صعود الوفد الأمريكى الإسرائيلى للطائرة المتجهة إلى الإمارات اللقطات الأولى
كتب سمير حسنى

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بثت شبكة سكاى نيوز الإخبارية اللقطات الأولى لصعود الوفد الأمريكى الإسرائيلى للطائرة الأولى المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة هى الأولى من نوعها لوفد إسرائيلى بعد إعلان اتفاق السلام بين أبو ظبى وتل أبيب، وترأس الوفد الأمريكى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية.

 

وكانت أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات، غادرت مطار بن جوريون فى إطار اتفاقية السلام بين البلدين، وعلى متنها وفدًا أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر، ووفدًا إسرائيليًا، بحسب ما نشرته قناة سكاى نيوز.

 

واستعرضت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، مزايا الطائرة التى ستحمل أول وفد إسرائيلى رفيع المستوى إلى دولة الإمارات.، وقالت القناة، أن الطائرة سوف تقلع من مطار بن جوريون إلى الإماراتية العربية المتحدة، عبر شركة العال وعلى متنها كذلك وفد أمريكى يترأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وأوضحت أن الطائرة من طراز بوينج 737-900 سميت على اسم مدينة كريات جات، وقامت الشركة بلصق كلمة "سلام" على جسم الطائرة بثلاث لغات هى العبرية والإنجليزية والعربية.


أمريكا

الامارات

التطبيع

إسرائيل

السلام بين الامارات وإسرائيل

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