لجنة مكافحة كورونا: مازلنا فى الموجة الأولى والحالات التى تصل المستشفيات بسيطة

ماجد تمراز

قال الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر مازالت فى الموجة الأولى وأغلب الحالات التي ظهرت الفترة الحالية هى حالات بسيطة، وأغلبها يشعر بآلام فى البطن والجهاز الهضمي، وهو يكون أقل خطورة فيما يتعلق بانتقال العدوى، لأن الفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى ينتقل أسرع عن طريق الرزاز.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه بالنسبة للاستعداد للدراسة فلابد من وجود مسافة آمنة بين الشخص والأخر والحفاظ على التهوية اللازمة.



وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مواجهة كورونا يعد على رأس أولويات الحكومة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد ضرورة تطبيق العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر مقبلة على موسم الشتاء وهو ما يزيد من تحديات مواجهة كورونا، بجانب أننا قادمون على موسم دخول المدارس وهذا يتطلب إجراءات عديدة، حيث تم وضعنا خطة سيتم الإعلان عنها.