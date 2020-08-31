لجنة الأسرة بالكنيسة الكاثوليكية تقدم خدمة المشورة نوفمبر المقبل

كتب مايكل فارس

عادت لجنة الأسرة للايبارشية البطريركية في الكنيسة الكاثوليكية، لنشاطها عبر عملها من خلال مسارين، المسار الأول الخاص بقادة اجتماعات العائلات بالرعايا ، ومسارها الثانى الخاص بخدمة المشورة الأسرية، التى من المقرر أن تبدأ مع بداية شهر نوفمبر.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن اللجنه عادت لنشاطها، تحت رعاية البطريرك الانبا ابراهيم اسحق ، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ، و الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية وبارشاد الاب اوغسطينوس

يذكر أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركُ الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس اليوم قدّاس شكر من أجل عيد السيامة الأسقفيّة الأول للأنبا باخوم، نائب البطريرك لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوة الإكليريكيّين، بكابيلا القدّيس مرقس بالدار البطريريكيّة.

ويوافق القداس، اليوم الثالث من شهر توت، حيث قراءات الطقس عن الراعي الصالح (يوحنا١٠)، وقد ألقى الأنبا إبراهيم إسحق ، صلاة صغيرة شكر لاختيار الله لنا، طالبًا أن يحفظ لنا روحه بداخلنا فنعيش بإرادة صالحة لنعلن بحياتنا قيامة يسوع.

كما عبّر الأنبا باخوم ، عن شكره وامتنانه لاختيار الله له كأسقف، وكذلك من أجل سنة قادها الروح القدس من أجل بناء بيت الله البشريّ، وهذا بات واضحًا من خلال الشراكة التي تعيشها الكنيسة بدءًا من الآباء الكهنة ووصولاً لكل شعب الإيبارشيّة، كما طلب الأنبا باخوم من الله أن تستمر روح الشراكة هذه في الإيبارشيّة وأن تكون السنة الجديد سنة تحركها كلمة الله لتخلقنا من جديد، وتحررنا من كل قيد، لتُرسلنا فنبشر بملكوت الله.