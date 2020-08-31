لجنة استرداد الأراضى تعلن مد الموجة الـ16 من الإزالات حتى منتصف سبتمبر

ماجد تمراز

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن هناك مد للموجة الـ16 من إزالة المباني المخالفة حتى منتصف سبتمبر، وتم استرداد 211 ألف فدان أراض زراعية جرى استردادها على مستوى المحافظات، وهو ما يعطى رسالة واضحة حول جدية الدولة في استرداد حق الشعب، مؤكدا أن الأمر ينطبق على أراضي الدولة.



وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن هناك خطين متوازيين يتم العمل عليهما، أولهما التصالح مع من استكمل إجراءات التصالح، وإزالة المخالفات، وذلك فيما يتعلق بأرضي الدولة، موضحا أن المواطن غير الحريص على تقنين وضعه والتقدم للتصالح في المهلة المحددة فسيتم إزالة مخالفته فورا، مؤكدا أن هناك أراض لا يجوز التصالح عليها.



وأوضح أن هناك أكثر من شكل للتقنين، مثل التقنين للإيجار أو حق الانتفاع أو الامتلاك، موضحا أن طلبات التقنين تم إغلاقها منذ فترة، والحديث الآن عن دفع الأموال المتفق عليها.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً اليوم الإثنين عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وإزالتها فوراً وذلك بعد قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، باستمرار الموجة حتى 15 سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية.



وقال شعراوى إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الآن من إزالة حوالى 11 ألفا و 417 حالة مبان ولسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع، كما تمت إزالة 4003 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألف فدان.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أظهر أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبان على مساحة 428 ألف متر، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، وتنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة 376 ألف متر، وفى قنا تم إزالة 1163 حالة مبانى على مساحة 296 ألف متر، وفى الإسماعيلية تم إزالة 367 على مساحة 234 ألف متر، وفى السويس تمت إزالة 840 حالة مبان على مساحة 145 ألف متر، وفى المنيا تم إزالة 622 حالة مبانى على مساحة 108 آلاف متر وفى أسوان تم إزالة 93 حالة مبانى على مساحة 105 آلاف متر.