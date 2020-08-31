لجنة أراضى الدولة تسترد 2.9 مليون متر مربع و211 ألف فدان

كتب عز النوبى

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استمرار الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة حتى 15 سبتمبر الجارى لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الموجة السادسة عشرة سوف تستكمل إجراءاتها لتحقيق المستهدف منها واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة والقضاء عليها نهائيًا .

وكان تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، والذى تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، أشار إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 15420 حالة تعدٍ منها 11420 حالة تعدٍ على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو 2.9 مليون متر مربع منها 422 ألف متر بالقاهرة

376 ألف متر بالغربية

296 ألف متر بقنا

234 ألف متر بالإسماعيلية

145 ألف متر بالسويس

108 ألف متر بالمنيا

105 ألف متر بأسوان

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها 211 ألف فدان.

منها 127 ألف فدان بالمنيا

62 ألف فدان بمطروح

5300 فدان بالفيوم

4200 فدان بالوادى الجديد

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الإزالات يتم بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وفقا للقانون للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.

وأكد التقرير تشديد اللواء محمود شعراوى على المحافظات بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، وعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجة الإزالة.