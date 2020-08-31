كندا تبرم اتفاقيتين إضافيتين لضمان الحصول على لقاح كورونا

أ.ش.أ

أبرمت الحكومة الكندية، اتفاقيتين إضافيتين مع شركتين تعملان على لقاحات محتملة لفيروس كوفيد-19.

وتشمل الاتفاقيتان 76 مليون جرعة من اللقاح المرشح لشركة "نوفافاكس"، و38 مليون جرعة من اللقاح المرشح لشركة "جونسون آند جونسون".

وأقر رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في تطوير أي من هذه اللقاحات، لكنه قال إن مجموعة واسعة من مطوري اللقاحات التي وقعت عليها كندا ستكون مفيدة على المدى الطويل.

وأضاف: "من المحتمل أن يكون هناك انفراج قريبا، لكننا لا نعرف أين ومتى سيكون هذا الاختراق".

وتابع: "ستمنح اتفاقيات اللقاح الخاصة بنا كندا، ما لا يقل عن 88 مليون جرعة مع خيارات للحصول على عشرات الملايين من الجرعات الأخرى".

وقد تتطلب بعض اللقاحات أكثر من جرعة واحدة حتى تكون فعالة، وسيُطلب من أي لقاح محتمل اجتياز الموافقة التنظيمية لوزارة الصحة الكندية قبل توزيعه.

وذكرت شركة نوفافاكس (شركة التكنولوجيا الحيوية التي تطور لقاحات للأمراض المعدية الخطيرة) أنها تتوقع الانتهاء من اتفاقية الشراء المسبق في الربع الثاني من عام 2021.

ولقاح نوفافاكس حاليا في مرحلته الثانية من التجارب السريرية، وتخطط الشركة لبدء المرحلة الثالثة في سبتمبر، بينما لقاح "جونسون أند جونسون" حاليا في المرحلة الأولى والثانية من تجربته في الولايات المتحدة وبلجيكا.

وقالت الشركة في بيان إن خطط المرحلة الثالثة من البرنامج جارية بالفعل، والتي ستتضمن تجارب على 60 ألف متطوع.