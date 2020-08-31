كمل يا سيسى.. هاشتاج يتصدر التريندات على تويتر ويستعرض إنجازات الرئيس

كتب ـ ذكى مكاوى

دشن المصريون هاشتاج جديد تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى، بعنوان #كمل_يا_سيسى، وحرصوا خلاله على الإشادة بانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر فى السنوات الأخيرة، كما استعرضوا فيه أبرز التطورات التى حلت بالدولة المصرية فى عهده، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم فى استمرار رحلة الانجازات التى تعيشها مصر منذ توليه الحكم.



كمل يا سيسى

وكتب أحد المغردين على الموقع: "استمر فى طريقك يا ريس"، فى حين استعرضت فاطمة أحد اسماء المشاركين فى الهاشتاج صورة من العلمين الجديدة وعلقت عليها بكتابة: "كمل مشوارك يا سيسى".. كما نشر شخص آخر صورة من العشوائيات وبجوراها صورة من مشروع بشاير الخير بعد التطوير، وكتب عليها: "كمل يا ريس، كلنا معاك".











جانب من التعليقات خلال هاشتاج كمل يا سيسى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال: "فى كل مشروعاتنا التى ننفذها ستجدون تشكيكا وستجدون من يتكلم بشكل سلبى على كل إجراء ننفذه.. الناس تشكك وبيقولوا بيهدموا الجوامع بيهدموا مساجد ربنا.. نحن نهدم المساجد لإقامة مشاريع ونبنى مرة أخرى مساجد مضبوطة.. معنوياتى لا تتأثر وقراراتى لا تتغير لأنها غير ناتجة عن هوى ولكن دراسات ومسئولين فى الدولة، خاصة إن لدينا مغرضين داخل الدولة وخارجها، القنوات المسيئة لا تعرف ربنا سبحانه وتعالى يا رب يبقوا زينا ويعملوا حساب لربنا زينا" .



جانب من التعليقات خلال هاشتاج كمل يا سيسى جانب من التعليقات خلال هاشتاج كمل يا سيسى

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتى يأتى على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.