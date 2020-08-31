قطع المياه عن المحلة بسبب كسر فى خط طرد صرف صحي

الغربية - مصطفى عادل

Hعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق حى اول المحلة وضعفها بمناطق حي ثان، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 1000مم.

وأكدت الشركة فى بيانها، أثناء قيام شركة النصر للتركيبات التابعة لإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب لأعمال تنفيذ ربط خطوط مياه حاملة جديدة بالمحلة الكبرى، حدث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 1000مم خرسانة خاص بمحطة رفع صرف صحي المشتل وهذه المحطة تستقبل 60%من صرف صحي المحلة الكبرى.

وأكدت الشركة أنه يُجري اعمال الكشف وتصفيه الخط لتحديد العطل وموعد الانتهاء من الإصلاح، مطالبة المواطنين والمستشفيات واصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.