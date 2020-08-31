اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل وتطهير الشبكات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:00 ص
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل وتطهير الشبكات قطع المياه- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثا، وذلك لغسيل وتطهير شبكات المدينة.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعدم الاستخدام المباشر عقب عودتها نظرا لعكارة المياه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

اخبار مصر

القناطر الخيرية

قطع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة