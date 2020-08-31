قطار المحاكمات.. فض الأحراز بمحاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش" اليوم

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بالتخابر مع تنظيم داعش، والحكم فى أمر منع التصرف فى الأموال لأحد متهمى قضية فساد المليار دولار.

التخابر مع داعش

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

الحكم فى أمر منع التصرف فى الأموال لأحد متهمى قضية فساد المليار دولار

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحكمها فى التظلم المقدم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال رقم 56 لسنة 2017 ، أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص لكل من " م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار ، و" ف.ح .م" و" ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.