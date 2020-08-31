اليوم السابع
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فتح شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة لأول مرة منذ إغلاقه بسبب كورونا غدا.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:09 م
فتح شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة لأول مرة منذ إغلاقه بسبب كورونا غدا.. صور النادى الاجتماعى بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استعدت إدارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردق، لافتتاح النادي غدا أمام المواطنين لأول مرة منذ غلق الشواطئ العامة بسبب جائحة كورونا المستجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة. 

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والتابع لمحافظة البحر الأحمر، والذى يعتبر أهم شواطئ المحافظة العامة، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، إنه تم تهذيب الشواطئ وتطهير وتعقيم جميع الأماكن بالنادى والمقاعد، كما تم وضع علامات إرشادية بالتباعد الإجتماعى حفاظًا على سلامة المترددين على النادى

 وأضاف أعضاء مجلس إدارة النادى ، والذى رفض ذكر اسمه أن قامت إدارة النادى بعمل نظافة شاملة، والتأكد من وضع المقاعد على مسافات بينية حفاظًا على التباعد الاجتماعى وذلك لإلزام المترددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح المصدر سيتم فتح النادى الاجتماعى لاستقبال 700 زائر يوميًا من أعضاء النادى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وان سيتم تخصيص 5 أيام لأعضاء النادى فى الاسبوع ويومى لغير الأعضاء من خلال الدخول بتذاكر

 

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النادى الاجتماعى بالغردقة 

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النادى الاجتماعى بالغردقة 

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النادى الاجتماعى بالغردقة 

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النادى الاجتماعى بالغردقة 

 

 


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