غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.
غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدالإثنين، 31 أغسطس 2020 07:40 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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