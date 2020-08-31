غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالات

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.