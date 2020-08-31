اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:40 ص
غينيا تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجّلت غينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في غينيا ارتفع إلى 2205 إصابات، فيما استقرّ عدد الوفيات عند 34 وفاة.


غينيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى غينيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة