عميد كلية التجارة بجامعة السادات يكشف أسباب انخفاض نسب النجاح فى الأبحاث

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور عبد الحميد أحمد شاهين، عميد كلية التجارة بجامعة السادات، تفاصيل رسوب معظم الطلاب في الأبحاث بكلية التجارة جامعة السادات، لافتاً إلى أن الحديث على "فيس بوك" أن نسبة الرسوب 5% و10% و26%. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تعطى صلاحية بتشغيل لجنة عامة تدرس مستوى تقديرات الطلاب في كل مقرر على حدى ويتم الموافقة على تعديل نسب النجاح في مجلس الكلية، وهو ما حدث حيث نسب النجاح مختلفة في المقررات، أقل نسبة نجاح في المقرر الواحد 54%.



وذكر أن الأبحاث فرصة أولى وكان المجلس الأعلى للجامعات في 18 أبريل حاسم بشأن التأكيد بمراجعة الرسائل المقدمة بدقة، حيث حذر الطلاب من الحصول على الأبحاث من الجامعات، مؤكدا أنه وجد الأبحاث متشابهة، وذكر في بيان أهم أسباب انخفاض نسب النجاح، منها الاقتباس الكامل، أو نقل 20 أو 30 صفحة من الكتاب الجامعى أو متفوق يعطى البحث لزملائه.