عمر كمال لـ"تليفزيون اليوم السابع": سافرت تونس لإلتزامى بعقد ولا أتحدى نقابة الموسيقيين

أكد عمر كمال مطرب المهرجانات، أنه يحترم قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بوقف مطربى المهرجانات عن الغناء.

وقال،" أكبر دليل على ذلك هو عدم ظهور أي اغانى لنا منذ 6 أشهر، نحترم القرار وننفذه على أكمل وجه، منذ شهر فبراير الماضى أوقفنا عملنا، لكننا متلزمون بحفلات خارج مصر، وطلبنا من المنتجين الذين تعاقدوا معانا على الحفلات خارج مصر وقت انتشار فيروس كورونا، على تأجيل الحفلات منها تونس".

وأضاف عمر كمال خلال لقائه بتليفزيون اليوم السابع:" سافرنا منذ 14 يوم إلى تونس لأنى وحسن شاكوش متعاقدون على هذه الحفلة منذ فترة، الان نحن في مشكلة مطلوب مننا تنفيذ قرارا النقابة بمنع الغناء في مصر، وأيضا مطلوب تنفيذ بنود عقود الحفلات التي تعاقدنا عليها خارج مصر، ومنها حفلة تونس اللى أحد بنودها الإعلان عن الحفلات عبر صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعى، نحترم النقابة، والبوست اللى نزلته عن الحفلة على صفحتى كان ضمن بنود التعاقد على حفلة تونس".

وحول إعلان نقابة الموسيقيين عن إلغاء حفل عمر كمال وحسن شاكوش في تونس، قال مطرب المهرجانات:" منظمى الحفلات في تونس أخبرونى أنهم حاصلون على تصاريح لإقامة الحفل، أنا في تونس ليس لتحدى نقابة الموسيقيين، أنا هنا لإثبات حالة أنى سافرت ومتلزم بالعقد، منظمى الحفل سيخسرون أموالهم التي دفعوها، خسارتهم المالية كبيرة إذا تم إلغاء الحفل، لأنهم حاصلون على الترخيص قبل قرار إيقافى على الغنماء، أنا أعمل قانونى وأنا عضو نقابة.