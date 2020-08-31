عمدة لامبيدوزا الإيطالية يعلن الإضراب العام بسبب توافد المهاجرين

كتبت فاطمة شوقى

أعلن عمدة مدينة لامبيدوزا الإيطالية، توتو مارتيلو، الميناء الذى اعتاد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​على الدخول منه، الإضراب العام فى جميع أنحاء الجزيرة ابتداء من اليوم الاثنين للاحتجاج على الوافدين الجدد إلى الساحل.

وتعانى لامبيدوزا، أقصى نقطة فى الجنوب فى إيطاليا، من وصول المهاجرين الوافدين لأسابيع بعد انتهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وفى الليلة الماضية ، وصل 450 شخصًا إلى الجزيرة فى قارب واحد، دون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقال مارتيلو فى بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعى "أستدعى الاثنين، ممثلى المنظمات المهنية فى الجزيرة ، وسنعلن إضرابًا عامًا: سنغلق المتاجر"، مضيفا " رسالة إلى رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبى كونتى، لاستمراره فى الحفاظ على صمت مرعب بشأن الوضع فى الجزيرة".

كما طلب العمدة من سفن البحرية الإيطالية اعتراض المهاجرين ونقلهم مباشرة من لامبيدوزا لأن مركز الاستقبال المحلى "مكتظ" قبل التنديد بمغادرة الوافدين الجدد والهروب من المنشأة ومخالفة لوائح الحماية من فيروس كورونا.

ورداً على ذلك طلب رئيس منطقة صقلية نيلو موسوميسى من رئيس الوزراء كونتى عبر فيس بوك عقد اجتماع طارئ لمعالجة "حالة الطوارئ الوطنية فى الأشهر الأخيرة، والتي أصبحت لا تطاق بسبب الهجرة".

كان موسوميسي قد اشتبك فى السابق مع الحكومة الإيطالية بإصدار مرسوم لحظر وصول المهاجرين الجدد وإغلاق جميع مراكز استقبال المهاجرين من صقلية، وردت الحكومة على ذلك بأن موسوميسي لا يملك سلطة إصدار المرسوم واستأنفته أمام محكمة إدارية.

وبرر موسوميسى تصرفاته على أساس أن مراكز استقبال المهاجرين المكتظة تمثل مخاطر عدوى وسط وباء فيروس كورونا الحالى.