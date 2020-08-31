عضو مجلس إدارة البورصة يعلن قرب إعادة هيكلة بورصة النيل

كتب هانى الحوتى

أعلن المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن قرب الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لإعلانها في أقرب وقت وتأتي هذه الإجراءات، والتي تهدف إلى تطوير أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم السيولة وأحجام التداول في هذه السوق، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على هذا الملف من وقت طويل بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة ذات الصلة.

وأضاف "بهاء"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن عمليات إعادة الهيكلة تمت بعد العديد من عمليات التقييم والمراجعة لجميع الظروف والإجراءات المتبعة في جميع بورصات العالم وأيضاً من خلال الاستعانة بخبراء من البنك الأوروبي، حيث تمت الدراسة على مدار العامين الماضيين للوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق ممارسة تصب في مصلحة السوق كله بما فيها الجهات ذات الصلة.

وتابع أن مشاركة جميع الجهات ذات الصلة كانت بمثابة إضافة كبيرة لعمليات إعادة الهيكلة، حيث شاركت العديد من الجهات الدولية والشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً شركات السمسرة والأبحاث والشركات الراعية بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وقد تم دراسة مقترحات كل تلك الجهات بعد العديد من النقاشات والاجتماعات التي دارت على مدار عامين كاملين اتفق خلالها الأطراف المشاركة على هدف واحد وهو تحقيق أفضل أداء لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "بهاء"، إلى أنه تم التوافق على وضع مفهوم جديد لشركات الراعي وتفعيل دور أكبر لها من خلال طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، وسيتم الإعلان قريباً عن هذا الدور المنوط بالراعي وأيضاً الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التطوير والهيكلة.