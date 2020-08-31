عدوى COVID-19 قد تظهر فى البداية على شكل التهاب بنكرياس حاد

كتبت إيناس البنا

قد يكون التهاب البنكرياس الحاد أحد مظاهر الجهاز الهضمي لـ COVID-19 ، وفقًا لبحث نُشر على الإنترنت في طب الجهاز الهضمي.وقام فريق طبى من جامعة أركنساس للعلوم الطبية في ليتل روك بالولايات المتحدة الأمريكية، وزملاؤه بتقييم نقطة الانتشار وعوامل الخطر ونتائج المرضى في المستشفى مع COVID-19 الذين يعانون من التهاب البنكرياس الحاد في نظام صحي كبير في نيويورك من (1 مارس) حتى 1 يونيو 2020)، و تمت مقارنة النتائج للمصابين بالتهاب البنكرياس و COVID-19 مقابل المصابين بالتهاب البنكرياس ولكن بدون COVID-19.



قد تظهر عدوى COVID-19 في البداية على شكل التهاب بنكرياس حاد

وجد الباحثون وفقا لتقرير موقع " HealthDay" أنه خلال فترة الدراسة ، استوفى 189 مريضًا معايير تشخيص التهاب البنكرياس وكان 32 من 189 (17 %) إيجابيًا لـ COVID-19 ، مما أدى إلى انتشار نقطة بنسبة 0.27 % التهاب البنكرياس بين المرضى في المستشفى مع COVID-19.

وكانت هناك نسبة أعلى من مرضى التهاب البنكرياس من ذوي الأصول السوداء والأسبانية في المجموعة الإيجابية لـ COVID-19 مقابل المجموعة السلبية لـ COVID-19 ، والتي ظلت مهمة في التحليل المعدل (نسب الأرجحية ، 4.48 و 5.07 ، على التوالي).

كان المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس و COVID-19 أكثر عرضة للحاجة إلى تهوية ميكانيكية ولديهم فترات إقامة أطول في المستشفى مقابل مرضى التهاب البنكرياس ولكن ليس COVID-19 (نسب الأرجحية 5.65 و 3.22 على التوالي).

كتب المؤلفون: "هذه النتائج تدعم فكرة أن التهاب البنكرياس يجب أن يُدرج في قائمة المظاهر المعدية المعوية لـ COVID-19"، وكشف العديد من المؤلفين عن العلاقات المالية للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.