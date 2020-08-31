اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:00 ص
خالد صلاح
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عدد الإصابات بكورونا فى اليونان يتجاوز 10 آلاف حالة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:20 ص
عدد الإصابات بكورونا فى اليونان يتجاوز 10 آلاف حالة كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية اليونانية يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.
وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج. كما تم تسجيل حالتي وفاة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و 134 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة .


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