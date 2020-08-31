وتقارن الزيادة في العاصمة بـ148 حالة مؤكدة أمس الأحد، وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.

وتبقى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، في حالة تأهب لمواجهة جائجة كورونا عند أعلى مستويات المواجهة، مما يعني أن معدلات العدوى "لا زالت منتشرة".